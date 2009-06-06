Необходимо вводить новости и страницы в CMS

В wordpress нужно вводить новости и страницы на сайте www.ockc.ru и на www.dcnt.ru

Я присылаю информацию в формате WinWord

Вы точно также вносите ее в WP, чтобы отображалась как в WinWord

Статьи с картинками

Цену присылайте за 10 новостей

Статьи разные количество картинок от 0 до 10-ти, смоттрите на сайтах

С оплатой проблем нет, оплата рубли вебмани.

Работа постоянная

+ работа по правке новостей

+ работа по добавлению ссылок

Необходимы базовые знания html

Сейчас работает женщина, но периодчески "пропадает", да и объем увеличивается, да и мало ли в отпуск уйдет.

Если сможете добавлять SEO информацию (метки, рубрики, титул, описание, выделение тегами), то это еще лучше и будет другая цена за Вашу работу, но это чуть позже...

CMS Word Press