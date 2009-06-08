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Наполнить сайт контентом.
Есть сайт - чистый хтмл.
есть контент.
нужно наполнить сайт контентом.
страниц 25-35.
в АСЮ и ПМ - не ломимся.
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