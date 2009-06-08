Ведение проекта в Одноклассниках

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт8 заявок298 просмотров

Требуется создать тематическую группу в одноклассниках и вести ее. Цель - переходы целевых пользователей на сервис фотоальбома в Сети. Интересует наличие опыта такой работы и стоимость ведения компании в месяц из расчета того, что вести работы будем всего месяцев 6

16 лет назад
allmoskow
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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