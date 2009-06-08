СРОЧНО необходимы люди с оытом работы на форумах, для наполнения форумов информацией, оплата 0,5$ за пост связь только через асю 448_466_982
Ведение проекта в Одноклассниках
Требуется создать тематическую группу в одноклассниках и вести ее. Цель - переходы целевых пользователей на сервис фотоальбома в Сети. Интересует наличие опыта такой работы и стоимость ведения компании в месяц из расчета того, что вести работы будем всего месяцев 6
Заявки фрилансеров
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