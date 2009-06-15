Наполнение сайта на cms simple

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  2. Наполнение сайтов
Завершен7 заявок207 просмотров

Требуется спец для наполнения товарами и модернизации сайта работающего на cms simple . От кандидата : ответственность, пунктуальность и аккуратность обязательно! Сайт poolsan.ru , на начальном этапе необходимо создать каталог и наполнить его товарами. Жду предложений, указывайте цену за страницу (ну или товарную позицию) кому как удобно))

16 лет назад
m-vanna
43 года
18 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

freelab
36 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
16 лет назад
$60
2 дня
Хороший исполнитель работа выполнена в срок и качественно. Советую!
Хороший заказчик, оплата своевременно.

Заявки фрилансеров

freelab
36 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
16 лет назад

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