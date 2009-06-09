Парсинг каталогов

(Необходимо обновить прошлогоднюю базу в конкретно взятой республике)

Требуется Ответственный человек с:

* Программой Allsubmitter (Лицензия или нет нам не интересно, должна работать функция “Парсер”);

* Свободный доступ в Интернет (Как минимум ADSL) с хорошей скоростью (Как минимум 64 Кб/с – Мы ценим своё время).

Мы выдаём:

* Полное задание для парсинга (файл в формате .txt);

* В задании делать изменения/сокращения/дополнения – запрещается.

Не умеете парсить?

* Мы расскажем куда нажимать.

Оплата:

* Деньги по факту работы ($2/Задание), после получения файла-отчёта;

* Мы знаем базу по прошлому году, будете пытаться схолтурить (парсить неполно) – оплаты не будет.

Контакты:

* Skype: arsenka.com - предпочтительней(голос)

* ICQ: 605905