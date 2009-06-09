Есть крупный интернет-магазин, занимающийся продажей dvd-дисков с фильмами. Что требуется: внесение на страницу диска всей информации о фильме: режиссёр, бюджет, актёрский состав, слоган, и т.п. Также - краткое описание фильма (около 400 ...
Надо наполнить интернет-магазин.
Интернет-магазину промышленной техники требуются контент-менеджеры для описания товара. Требования к карточкам товара:
- Средний объем 1500-2000 символов.
- Обязательно фото товара
- Приветствуются картинки в описании
- Характеристики
Цена: 25 рублей одна карточка товара.
РАБОТЫ МНОГО! Еще около 20000 позиций.
Подробности:
ICQ 592524296 (сразу добавляйте, она почему-то не ищется поиском)
e-mail: [email protected]
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