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Заполнение "карточек" фильмов в интернет-магазине
Есть крупный интернет-магазин, занимающийся продажей dvd-дисков с фильмами.
Что требуется: внесение на страницу диска всей информации о фильме: режиссёр, бюджет, актёрский состав, слоган, и т.п. Также - краткое описание фильма (около 400 символов, можно откуда-то взять, 20-30% нужнопереписать). Кадры из фильма вносить НЕ надо.
Пример: http://www.yakaboo.ua/ru/catalog/all/fast-furious-33025
Интересует стоимость заполнения одной "карточки".
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