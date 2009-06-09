Заполнение "карточек" фильмов в интернет-магазине

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Закрыт43 заявки458 просмотров

Есть крупный интернет-магазин, занимающийся продажей dvd-дисков с фильмами.

Что требуется: внесение на страницу диска всей информации о фильме: режиссёр, бюджет, актёрский состав, слоган, и т.п. Также - краткое описание фильма (около 400 символов, можно откуда-то взять, 20-30% нужнопереписать). Кадры из фильма вносить НЕ надо.

Пример: http://www.yakaboo.ua/ru/catalog/all/fast-furious-33025

Интересует стоимость заполнения одной "карточки".

16 лет назад
Solutus-Z
38 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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