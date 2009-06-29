Требуется контент менеджер в магазин. Движок Vamshop. Суть работы - наполнение магазина товарами по шаблону предыдущих (копируем старый товар, меняем значения и описания). Все данные для наполнения есть, как то: фотографии, описания, ...
Наполнение сайта контентом
Нужно добавить новости на сайт. (URL в ЛС)
Новостей нужно 200 штук.
Тематики новостей - смотрите слева в меню сайта. Нужно, чтобы новости были более-менее в равном количестве добавлены во все тематики сайта (смотрите слева категории меню).
Добавляемая новость не должна содержать посторонних ссылок. В содержании новости не должно быть насилия, секса/эротики, пропаганды чего-либо и т.п. Содержание должно быть таково, чтобы новость было интересно прочитать и через пару месяцев.
При добавлении новости обратите внимание на дополнительное поле "Источник" - в него обязательно вписывайте ссылку на источник новости. Самих источников (сайтов, с которых будет копироваться новость) должно быть не менее десятка - то есть НЕ нужно брать все статьи из одного источника - берите не более 5 новостей с одного сайта.
Источник должен быть вида (к примеру): http://yandex.ru/ или http://www.yandex.ru/ или http://cars.yandex.ru/ - т.е. должен закрываться на конце слешем вправо, после слеша вправо ничего добавлять не нужно; начинаться должно с http://
В кратком содержании новости должно быть пару абзацев новости. В полном содержании идёт остальная часть новости. (НЕ нужно дублировать в полном содержании краткое содержание.) Вставлять картинки в краткое или в полное содержание новости НЕ нужно. Между абзацами должна быть вставлена пустая строка (посмотрите как оформлены уже добавленные новости).
При добавлении новости не забывайте указывать категорию, в которую добавляется новость.
Картинки вставляются в дополнительные поля новости, ширина добавляемой картинки должна быть не менее 260 пикселей. Картинки вставляются в виде [thumb и т.д. Новость должна содержать как минимум одну картинку. Первая картинка новости должна быть не очень большой по высоте, чтобы не занимать много места по высоте (посмотрите на уже оформленные новости).
Каждая добавленная новость будет проверена на соответствие тому, что выше написано (чтобы всё было правильно и аккуратно оформлено).
Добавляемые статьи могут быть быть не очень "свежими" - можно добавлять новости 2-3 месячной давности.
Перед добавлением новостей вам нужно зарегистрироваться на сайте.
Ищется ответственный исполнитель.
По окончании работы вы получаете деньги в wmz или через weblancer и положительный отзыв.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Наполнение сайтов1 исполнительЗакрыт16 лет назад
Здравствуйте! Необходимо наполнение форума портала в области архитектуры и дизайна. Требуются люди знакомые с данной тематикой. Если вы не компетентны в данной тематике, пожалуйста не подписывайтесь на данную работу и не тратьте время свое ...Завершен16 лет назад
Требуется наполнить интернет магазинЗавершен16 лет назад
Требуется спец для наполнения товарами и модернизации сайта работающего на cms simple . От кандидата : ответственность, пунктуальность и аккуратность обязательно! Сайт poolsan.ru , на начальном этапе необходимо создать каталог и наполнить его ...Завершен16 лет назад
Парсинг каталогов (Необходимо обновить прошлогоднюю базу в конкретно взятой республике) Требуется Ответственный человек с: * Программой Allsubmitter (Лицензия или нет нам не интересно, должна ...Наполнение сайтов3 заявкиЗакрыт16 лет назад
Объявления откуда копировать скажу это доска Указывайте цену за одно объявлениеЗавершен16 лет назад
Требуется создать тематическую группу в одноклассниках и вести ее. Цель - переходы целевых пользователей на сервис фотоальбома в Сети. Интересует наличие опыта такой работы и стоимость ведения компании в месяц из расчета того, что вести ...Наполнение сайтов8 заявокЗакрыт16 лет назад
- $100
Нужно несколько постеров для комментирования блогов с нашей ссылкой. Просьба писать людей которые работали в данной области.Оплата за 1 пост 10 центов. Минимум 100 постов.Наполнение сайтов11 заявокЗакрыт16 лет назад
- $50
Нужно добавить 50 товаров на сайт http://www.do-major.ru/ . Работа по копипастингу. Требуемую информацию можно взять с сайта партнеров-поставщиков оборудования: www.imlight.ru www.samlight.ru ...Завершен16 лет назад
Есть сайт - чистый хтмл. есть контент. нужно наполнить сайт контентом. страниц 25-35. в АСЮ и ПМ - не ломимся.Закрыт16 лет назад