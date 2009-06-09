Наполнение Форума мам Украины

Интернет-магазину промышленной техники требуются контент-менеджеры для описания товара. Требования к карточкам товара: - Средний объем 1500-2000 символов. - Обязательно фото товара - Приветствуются картинки в описании - Характеристики ...
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1 пост – 2 цента
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