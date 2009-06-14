Разместить информацию о наборе сотрудников

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт5 заявок207 просмотров

Нужно как можно шире распространить в интернете информацию о наборе сотрудников ( в том числе и на удаленную работу, фрилансеров и тд) для фирмы Телесистемы.

Информация о вакансиях здесь: telesys.ru/about/index.ph..

Распространять можно по специализированным сайтам по поиску работы, форумам, биржам фрилансеров и т.д. и т.п. в соответствиии с самой тематикой вакансий.

Просьба присылать _конкретные_ предложения: распространю информацию там-то, хочу вот такой размер оплаты за это.

Все неконкретные предложения "давайте работать, вот мое портфолио и тд" идут лесом – не тратьте свое и наше время.

16 лет назад
telesys2009
Ivk 
58 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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