Разместить информацию о наборе сотрудников

Нужно как можно шире распространить в интернете информацию о наборе сотрудников ( в том числе и на удаленную работу, фрилансеров и тд) для фирмы Телесистемы.

Информация о вакансиях здесь: telesys.ru/about/index.ph..

Распространять можно по специализированным сайтам по поиску работы, форумам, биржам фрилансеров и т.д. и т.п. в соответствиии с самой тематикой вакансий.

Просьба присылать _конкретные_ предложения: распространю информацию там-то, хочу вот такой размер оплаты за это.

Все неконкретные предложения "давайте работать, вот мое портфолио и тд" идут лесом – не тратьте свое и наше время.