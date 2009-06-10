Наполнение сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт25 заявок365 просмотров

Нужен человек, для наполнения сайта видеороликами ( ссылками ).

Список сайтов откуда брать, я дам.

Нужно наполнять около 20 роликов в день.

Оплата 1$ за 20 роликов

Работа на постоянной основе.

Сейчас пока только один сайт, через неделю их будет несколько.

16 лет назад
iriskinsun
Nemerov 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Надо наполнить интернет-магазин.

    Интернет-магазину промышленной техники требуются контент-менеджеры для описания товара. Требования к карточкам товара: - Средний объем 1500-2000 символов. - Обязательно фото товара - Приветствуются картинки в описании - Характеристики ...

    Наполнение сайтов50 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Рассылка по известным доскам объявлений в интернет

    $10

    Имеется небольшой рекламный блок текста на русском языке (~700 символов) + фотка (~270х270рх). Необходимо раскидать его по известным доскам объявлений в соответсвующие разделы с использованием программ автоматической рассылки вроде BoardMaster и др. ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Наполнение Форума мам Украины

    Тема материнства Вам близка? Приглашаем мам, беременных, потенциальных матерей к общению на интересные Вам темы. Общайтесь и получайте деньги. (1 пост – 2 цента; 1 тема – 6 центов) Сайт http://Mamu.com.ua ...

    Наполнение сайтов7 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Наполнение сайта информацией.

    Требуется наполнить сайт. Имеюся исходные данные - картинки и текст по разделам. Админка достаточно простая. Нужен человек, который постоянно на связи и в состоянии за день-два наполнить.

    Наполнение сайтов37 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Заполнение "карточек" фильмов в интернет-магазине

    Есть крупный интернет-магазин, занимающийся продажей dvd-дисков с фильмами. Что требуется: внесение на страницу диска всей информации о фильме: режиссёр, бюджет, актёрский состав, слоган, и т.п. Также - краткое описание фильма (около 400 ...

    Наполнение сайтов43 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Наполнение сайта контентом

    $40

    Нужно добавить новости на сайт. (URL в ЛС) Новостей нужно 200 штук. Тематики новостей - смотрите слева в меню сайта. Нужно, чтобы новости были более-менее в равном количестве добавлены во все ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Наполнение магазина товарами по шаблону

    Требуется контент менеджер в магазин. Движок Vamshop. Суть работы - наполнение магазина товарами по шаблону предыдущих (копируем старый товар, меняем значения и описания). Все данные для наполнения есть, как то: фотографии, описания, ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Наполнение форума

    Здравствуйте! Необходимо наполнение форума портала в области архитектуры и дизайна. Требуются люди знакомые с данной тематикой. Если вы не компетентны в данной тематике, пожалуйста не подписывайтесь на данную работу и не тратьте время свое ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Наполнение сайта на cms simple

    Требуется спец для наполнения товарами и модернизации сайта работающего на cms simple . От кандидата : ответственность, пунктуальность и аккуратность обязательно! Сайт poolsan.ru , на начальном этапе необходимо создать каталог и наполнить его ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад