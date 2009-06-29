Интернет-магазину промышленной техники требуются контент-менеджеры для описания товара. Требования к карточкам товара: - Средний объем 1500-2000 символов. - Обязательно фото товара - Приветствуются картинки в описании - Характеристики ...
Поддержка сайта на форумах
Требуется поддержка сайта в плане новых сообщений на форумах и в блогах. Подробнее в icq: 218561824.
Цена:
От 10 WMZ за 100 постов (5 ников - 1 пост не менее 250 символов).
Создание блога - 2 WMZ.
Возможен вариант постоянного сотрудничества с более высокими расценками.
Выбранный исполнитель
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