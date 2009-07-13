Набить контент из доковского документа в JOOMLA

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Завершен18 заявок372 просмотра

Нужно из доковского документа (500-600 листов отсканированные) набить базу данных Joomla. Создать категории, исправить ошибки, в общем всё перебрать и разложить по полочкам. Рассмаириваются предложения только с указанием цен. Сколько стоит незнаю, поэтому готов рассмотреть ваши предложения.

Joomla
16 лет назад
Serg_86
Сергей 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Award
35 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
19 отзывов(-2)
16 лет назад
$60
7 дней
Работал быстро и оперативно. Впринципе всё сделал как мне хотелось. Даже ваполнил все мои капризы по поводу сносок и т.п. Отличная работа. Думаю что сотрудничаем не последний раз.
Отличный заказчик, чёткая постановка задачи, своевременная оплата и адекватное общение. Было приятно сотрудничать. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Award
35 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
19 отзывов(-2)
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