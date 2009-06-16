Есть статьи - 300 файлов txt. И есть 1 файл txt с заголовками статей. Необходимо добавить в файлы статей заголовки, взятые из соответствующего файла. Т.е. на выходе должно ...
Создание базы сайтов из ЯК.
Создание базы сайтов из ЯК или куплю уже готовую. Содержание базы: Название сайта, e-mail, ТИЦ(интересует только ТИЦ от 100).
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