Нужно из доковского документа (500-600 листов отсканированные) набить базу данных Joomla. Создать категории, исправить ошибки, в общем всё перебрать и разложить по полочкам. Рассмаириваются предложения только с указанием цен. Сколько стоит незнаю, поэтому готов рассмотреть ...
Наполнить две страницы на сайте на modx
Требуется:
1) обрезать и заместить порядка 6-10 фотографий
2) сверстать и разместить таблицу с данными
Верстка сайта ОЧЕНЬ глючная
Сделать надо завтра к обеду.
Обязательные требования к исполнителю:
- опыт работы в modx
- общие представления о верстке
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