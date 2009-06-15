Надо написать статью о холодильниках Nord 2000-2500 знаков "Размножить" до 300 штук для avtoprogon.ru В тексте должно быть 3 ссылки Техносклад Холодильники ...
Наполнение сайта
На постоянную работу приглашается контент-менеджер (копи-паст). Тематика спорт, футбол. Претендент должен иметь постоянный доступ в интернет и хорошо ориентироваться в спорте. На сегодня мы планируем оплату в размере 1 уе в день, указывайте скоько вы готовы сделать новостей за 1 долар в день.
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