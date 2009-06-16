Тестирование проекта, рекомендации по улучшению

На постоянную работу приглашается контент-менеджер (копи-паст). Тематика спорт, футбол. Претендент должен иметь постоянный доступ в интернет и хорошо ориентироваться в спорте. На сегодня мы планируем оплату в размере 1 уе в день, указывайте ...