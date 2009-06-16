Необходимо заполнение интернет-магазина товарами

Добрый день. Нужен человек, имеющий опыт наполнения интернет-магазина на HostCMS. Тематика интернет-магазина Климатическое оборудование.

Материал будет высылаться в виде ссылок на информацию о товаре либо по электронной почте в виде прайс-листа.

Оставляйте свои предложения с ценой и сроками товаров/день.

Предложения в личке рассматриваться не будут.