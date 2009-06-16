Необходимо заполнение интернет-магазина товарами

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт22 заявки614 просмотров

Добрый день. Нужен человек, имеющий опыт наполнения интернет-магазина на HostCMS. Тематика интернет-магазина Климатическое оборудование.

Материал будет высылаться в виде ссылок на информацию о товаре либо по электронной почте в виде прайс-листа.

Оставляйте свои предложения с ценой и сроками товаров/день.

Предложения в личке рассматриваться не будут.

11 лет назад
suraviku
43 года
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Наполнить сайт иллюстрациями

    Необходимо наполнить сайт картинками/фотографиями в тему (установка спутниковых антенн и установка антенн http://www.gazelin.ru/ на каждой странице по картинке). Плюс составить небольшой каталог товаров на 20 в виде симпатичной таблицы (картинка, описание ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Наполнение сайта

    На постоянную работу приглашается контент-менеджер (копи-паст). Тематика спорт, футбол. Претендент должен иметь постоянный доступ в интернет и хорошо ориентироваться в спорте. На сегодня мы планируем оплату в размере 1 уе в день, указывайте ...

    Наполнение сайтов14 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Копирайт

    Требуется контент страницы "о проекте" тематики "тендеры и государственные закупки" и 2 статьи по ~2000, ключевые слова - "строительные тендеры", "тендеры на строительство".

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Наполнение спортивного форума

    Общаешься о спорте (футбол, хоккей, бокс и т.д.), получаешь деньги! (1 пост – 2 цента; 1 тема – 6 центов) Для „Спортивного форума”, – http://ForSpo.ru необходимы активные форумчане… 1 пост – ...

    Наполнение сайтов4 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Заполнение сайта

    Требуется копи-пастер для заполнение сайта GranDeco-ufa.ru. CMS MODx опыт работы в ней обязателен. Объем работы большой, требуется копировать товары с различных сайтов. Полная информация по обращении в ICQ 615-414 цена договорная, работы никакой только время ...

    MODX
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Набить контент из доковского документа в JOOMLA

    Нужно из доковского документа (500-600 листов отсканированные) набить базу данных Joomla. Создать категории, исправить ошибки, в общем всё перебрать и разложить по полочкам. Рассмаириваются предложения только с указанием цен. Сколько стоит незнаю, поэтому готов рассмотреть ...

    Joomla
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Наполнение сайтов на DLE

    Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Для наполнения сайтов на DLE нужны копипастеры. Работы много. Ничего сложного - скопировать/вставить. Каждая статья - с картинкой, загруженной на сервер. Оплата 2 рубля за 1 статью. Жду ваших предложений.

    DLE
    Наполнение сайтов13 заявок
    Закрыт
    16 лет назад