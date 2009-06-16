Необходимо наполнить сайт картинками/фотографиями в тему (установка спутниковых антенн и установка антенн http://www.gazelin.ru/ на каждой странице по картинке). Плюс составить небольшой каталог товаров на 20 в виде симпатичной таблицы (картинка, описание ...
Необходимо заполнение интернет-магазина товарами
Добрый день. Нужен человек, имеющий опыт наполнения интернет-магазина на HostCMS. Тематика интернет-магазина Климатическое оборудование.
Материал будет высылаться в виде ссылок на информацию о товаре либо по электронной почте в виде прайс-листа.
Оставляйте свои предложения с ценой и сроками товаров/день.
Предложения в личке рассматриваться не будут.
Заявки фрилансеров
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