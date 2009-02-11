Установка SSL сертификата от GoDaddy на 2 сайта.

Системное администрированиеЗакрыт8 заявок233 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо установить сертификат выданный GoDaddy на 2 сайта. Сертификат мультидоменный.

15 лет назад
garmash_z
Garmash Zahar 
64 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
  • Похожие заказы

  • Модернизировать сеть

    Требуется обновить/перекроить сеть организации, около 150 рабочих мест, находится на двух этажах + 3 удалённых офиса (один из них в другом городе), 2 канала связи в центральный офис и по одному в удалённые В данный момент ...

    Системное администрирование8 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Заблокировать доступ к сайту некоторым странам

    Есть хостинг, на хостинге установлена с-panel - хостинг стандартный. На нем есть еще с десяток сайтов. Организовать диференцированый доступ к сайту в зависимости от страны пользователя. Явно указываем страну, Например: USA, United Kingdom и все пользователи с этих ...

    Системное администрирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Построение системы охраны файлов находящихся на ПК

    $50

    Нужна помощь, в организации системы с помощью которой можно предотвратить копирование, передачу файлов находящихся на жёстком диске. Может быть есть какие либо программы? Или какой то другой способ. Пишите у кого есть опыт работы с данной проблемой, ...

    Системное администрирование9 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Администрирование сервера

    Ситуация следующая: У меня есть сервер с ОС Линукс, который стоит на коллокейшене. Там лежат мои сайты и сайты клиентов. Поскольку у меня возникла ситуация с полным отсутствием в моей команде на данный момент человека, специализирующегося на ...

    Системное администрирование21 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Перепаковать VMware Virtual Appliance

    Имеется проект Anuko Time Tracker - http://www.anuko.com/content/time_tracker/index.htm Частью проекта является Anuko Time Tracker VMware Virtual Appliance - http://www.anuko.com/content/time_tracker/virtual_appliance/index.htm Требуется перепаковать appliance, чтобы она подошла по требованиям "Eval Virtual Appliance" на сайте vmware.com - http://www.vmware.com/appliances/build/list.html#c7556 Другими словами, задача состоит ...

    Системное администрирование2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Nginx и сgi приложения

    $10

    Необходимо объяснить как решить проблему с запуском cgi приложений из под nginx, т.к появилась в этом необходимость. Проблема в том что при запуске http://domain.ru/cgi-bin/cgienv.cgi - появляется пустая страница При запуске через ssh: links http://domain.ru/cgi-bin/cgienv.cgi - появляется ошибка ...

    Nginx
    Системное администрирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Перенести сайт на новый хост

    $10

    Есть сайт irisko.ru его заблокировали за нагрузку. И дали бекап. Нужно этот бекап установить на новый хост. Весит бекап 612 метров. С базами данных Чем быстрее тем лучше Нужен человек с быстрым и безлемитным инетом. И который сможет ...

    Системное администрирование5 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Блокировать ддос

    $50

    Откуда ддосят известно, известны сайты атакующего ася и тд. город. нужно как-то блокировать сеть атакующего под ип, серв виртуальный, движок дле (это не важно)

    Системное администрирование14 заявок
    Закрыт
    15 лет назад