Построение системы охраны файлов находящихся на ПК

Нужна помощь, в организации системы с помощью которой можно предотвратить копирование, передачу файлов находящихся на жёстком диске.

Может быть есть какие либо программы? Или какой то другой способ.

Пишите у кого есть опыт работы с данной проблемой, будем обговаривать и решать.