Построение системы охраны файлов находящихся на ПК

$50
Системное администрированиеЗакрыт9 заявок246 просмотров
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Нужна помощь, в организации системы с помощью которой можно предотвратить копирование, передачу файлов находящихся на жёстком диске.

Может быть есть какие либо программы? Или какой то другой способ.

Пишите у кого есть опыт работы с данной проблемой, будем обговаривать и решать.

15 лет назад
GregM
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад