Добрый день уважаемые Фрилансеры. У меня к вам такая задачка. Создать качественный сайт, с использованием флеш технологии. Все подробности относительно тематики и функционала сайта при личный переписке. Есть похожий пример того что требуется. При заинтересованности, пожалуйста высылайте ссылки на ...