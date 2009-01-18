Нужна помощь опытного рерайтера. Подробности при личной переписке.
- Поисковые системы (SEO)18 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужен СЕО - специалист для комплексной работы по продвижению нашего веб – сайта Этапы работы: 1.Составление «семантического ядра» : подбор четких ключевых слов, с учетом вашего профессионализма и совместного анализа. 2.СЕО – Оптимизация ресурса под ...Поисковые системы (SEO)37 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Нужна помощь специалиста по работе с adobe flash media live encoder 3. Для выполнения определённой задачи. Кто разбирается пишите. Подробности при переписке.Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $50
Добрый день. Нужен грамотный человек который умеет работать с поисковиками на английском языке. Нужен каталог всех эротических веб кам сайтов находящихся во всемирной паутине. Аналоги таких сайтов как: Streamate.com livejasmin.com streamray.com и т.д. Кто сможет подготовить полный каталог по данной тематике пишите.Наполнение сайтов1 исполнительЗакрыт15 лет назад
- $500
Добрый день уважаемые Фрилансеры. У меня к вам такая задачка. Создать качественный сайт, с использованием флеш технологии. Все подробности относительно тематики и функционала сайта при личный переписке. Есть похожий пример того что требуется. При заинтересованности, пожалуйста высылайте ссылки на ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $400
Тз при личной переписки.Сайты «под ключ»67 заявокЗакрыт15 лет назад
- $50
Нужна помощь, в организации системы с помощью которой можно предотвратить копирование, передачу файлов находящихся на жёстком диске. Может быть есть какие либо программы? Или какой то другой способ. Пишите у кого есть опыт работы с данной проблемой, ...Системное администрирование9 заявокЗакрыт15 лет назад
- $20
Подробности задачи при переписке. Пишите в личку.Настройка сервера/ПО10 заявокЗакрыт15 лет назад
- $20
Помогите настроить программу user gate.Настройка сервера/ПО16 заявокЗакрыт15 лет назад
- $50
Описание. Есть локальная сеть состоящая из 4 компов. Подключена к интернету через роутер. Задача. Нужно ограничить доступ в интернет. То есть сделать фильтрацию по websites или Url. Проще говоря нужно сделать так чтобы, доступ в интернет был на определённые 3 ...Системное администрирование27 заявокЗакрыт15 лет назад
- $500
Требуется специалист по обработке фотографий. Подробности при переписке.Обработка фотографий152 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $50
Привет всем!!! Нужна помощь в настройке роутера для выхода в интернет только на определённые сайты. Или может подскажите какую нибудь другую программу, для блокировки всех сайтов кроме определённых.Системное администрирование21 заявкаЗакрыт15 лет назад