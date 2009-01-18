GregM

Георгий Ильичёв GregM

 
43 годаРоссия
15 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
YehBr
Нуры 
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
23 отзыва
$500
10 баллов
15 лет назад
Создание сайта под ключ.
Отличный заказчик. Во время работы особых проблем не возникало. Четко составленное ТЗ. Постоянный онлайн. Стабильная оплата в срок. В общем рекомендую и не прощаюсь!
Работал с этим веблансером первый раз. Проделанной работой доволен. В следующий раз обязательно обращусь к этому исполнителю снова!
Ответный отзыв