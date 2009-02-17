Настройкa Dovecot IMAP/POP3 Server и QMai

Системное администрированиеЗавершен3 заявки207 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужна помощь в настройке Dovecot IMAP/POP3 Server и QMail ну или ваш вариант. На сервере стоит Debian Webmin и нужно что бы через Webmin я мог управлять конфигом. Работа не сложная думаю

15 лет назад
sunford
Андрей 
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
swood
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
15 лет назад
$30
1 день
Человек специалист в своем деле єто сразу видно !
О заказчике могу сказать то, что у него помимо остальных, есть одно очень важно качество - он умеет объяснить то, что хочет получить. Приятно было с Вами работать. Буду рад и дальше сотрудничать с этим человеком. Рекомендую!