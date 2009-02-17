Настройкa Dovecot IMAP/POP3 Server и QMai

Нужно переделегировать домен - сделать доменные записи на сервере и дать инфо об ns серверах для делегирования. Проблема может быть не такой легкой, как кажется на первый взгляд.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна помощь в настройке Dovecot IMAP/POP3 Server и QMail ну или ваш вариант. На сервере стоит Debian Webmin и нужно что бы через Webmin я мог управлять конфигом. Работа не сложная думаю
- Похожие заказы
- Системное администрирование15 заявокЗакрыт15 лет назад
- $5
Нужно настроить сайт http://casino-lucky.ru/ на автоматическое пополнение счета через веб мани.Завершен15 лет назад
Защитить сайт от ДДОС атак.Завершен15 лет назад
Нужно подобрать хостинг, перенести и опубликовать сайт. Но предварительно его надо защитить, например, опубликовать по протоколу https.Системное администрирование3 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $20
18 числа у нас повышенный зарубежный трафик, а проще сказать идет он в гигантских размерах, один троян вроде как нашли и удалили, но трафик продолжает идти, как правило активизируется с 21 часа (мск) и длится ...Системное администрирование7 заявокЗакрыт15 лет назад
Cуть кратко. Есть основной сервер. Наша задача, чтоб он доступен был через промежуточные сервера-"гейты" (VPS'ы, сервера). Гейты эти выполняют функцию прозрачного проксирования с помощью nginx - проброс данных с/на основной сервер. При падении одного из гейтов ...Системное администрирование6 заявокЗакрыт15 лет назад
Имеется web-приложение - Anuko Time Tracker - http://www.anuko.com Фактически это PHP код, который работает с базой MySQL. Для него написан модуль авторизации по LDAP протоколу - http://www.anuko.com/content/time_tracker/modules/ldap_auth/index.htm - который позволяет вход в приложение с логинами и ...Системное администрирование1 заявкаЗакрыт15 лет назад
Нужно установить и настроить Ventrilo Server под Linux.Завершен15 лет назад
Добрый день. Необходимо перенести сайт с одного хостинга на другой.Системное администрирование20 заявокЗакрыт15 лет назад
Я скоро начинаю строить локальную компютерную сеть , и нужно "будет разворачивать сервисы" в сети, а также развивать её. Много не предложу, но считаю, что на обоюдно удобных условиях сойдёмся, ...Системное администрирование5 заявокЗакрыт15 лет назад