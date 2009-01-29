Переделегирование домена.

Системное администрированиеЗакрыт15 заявок338 просмотров
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Нужно переделегировать домен - сделать доменные записи на сервере и дать инфо об ns серверах для делегирования. Проблема может быть не такой легкой, как кажется на первый взгляд.

15 лет назад
erasimov2006
Денис 
35 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
88 отзывов