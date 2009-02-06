Приватный проект для Мишина Аркадия (Arkasha18)

Системное администрированиеЗавершен4 заявки294 просмотра
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15 лет назад
Mirabel
45 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
Выбранный исполнитель
Arkasha18
Аркадий 
40 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
15 лет назад
$100
1 день
Справился за несколько часов. Всегда доступен, что в критических ситуациях очень важно. Работу сделал, оплата по факту * в моем случае даже не сразу по факту, поскольку надо закупать эл. деньги в России, а человек согласился подождать. Быстро и профессионально. Рекоммендую.
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