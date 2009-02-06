Приватный проект для Мишина Аркадия (Arkasha18)

Справился за несколько часов. Всегда доступен, что в критических ситуациях очень важно. Работу сделал, оплата по факту * в моем случае даже не сразу по факту, поскольку надо закупать эл. деньги в России, а человек согласился подождать. Быстро и профессионально. Рекоммендую.