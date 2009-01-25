Cуть кратко. Есть основной сервер. Наша задача, чтоб он доступен был через промежуточные сервера-"гейты" (VPS'ы, сервера). Гейты эти выполняют функцию прозрачного проксирования с помощью nginx - проброс данных с/на основной сервер. При падении одного из гейтов ...
Устранить причину резкого повышения заруб. трафика
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18 числа у нас повышенный зарубежный трафик, а проще сказать идет он в гигантских размерах, один троян вроде как нашли и удалили, но трафик продолжает идти, как правило активизируется с 21 часа (мск) и длится всю ночь, приходится отключать сервер.
Задача в том, чтобы устранить причину такого порыва зарубежного трафика (иногда доходил до 6 ГБ)
П.С. Если вы в этом ничего не понимаете, пожалуйста не пишите.
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