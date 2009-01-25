Устранить причину резкого повышения заруб. трафика

18 числа у нас повышенный зарубежный трафик, а проще сказать идет он в гигантских размерах, один троян вроде как нашли и удалили, но трафик продолжает идти, как правило активизируется с 21 часа (мск) и длится всю ночь, приходится отключать сервер.

Задача в том, чтобы устранить причину такого порыва зарубежного трафика (иногда доходил до 6 ГБ)

П.С. Если вы в этом ничего не понимаете, пожалуйста не пишите.