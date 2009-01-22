Потестировать авторизацию через LDAP в Windows

Имеется web-приложение - Anuko Time Tracker - http://www.anuko.com

Фактически это PHP код, который работает с базой MySQL. Для него написан модуль авторизации по LDAP протоколу - http://www.anuko.com/content/time_tracker/modules/ldap_auth/index.htm - который позволяет вход в приложение с логинами и паролями из Windows Active Directory.

Требуется потестировать ТОЛЬКО этот модуль авторизации, НАЙТИ проблемы и чётко задокументировать их.

Тестировать так: установить приложение локально и сконфигурировать как описано тут: http://www.anuko.com/content/time_tracker/modules/ldap_auth/index.htm

Если что-то непонятно расписано - спрашивайте.

Если сможете качественно сделать - просьба указать стоимость работы и примерный срок выполнения. Спасибо!

ВНИМАНИЕ! Лучшим индикатором для выбора исполнителя будет являться какая-то уже найденная вами проблема (именно в этом модуле!). Они там есть. Кое-про какие мы знаем.