Установка nginx и eaceelerator на red hat l5

$30
Системное администрированиеЗавершен8 заявок255 просмотров
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Нужно помочь установить nginx и eaceelerator на red hat l5

при установке нугиса выдает отсутствие вот таких библиотек:

Configuration summary

+ PCRE library is not found

+ OpenSSL library is not used

+ md5 library is not used

+ sha1 library is not used

+ using system zlib library

Установка через меня по icq - вы мне команду - я вам ответ.

Nginx
15 лет назад
nolesxp
Юрий 
38 летЛатвия
17 лет в сервисе
Был
8 часов назад
Выбранный исполнитель
swood
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
15 лет назад
$15
1 день
Отлично справился с задачей, проделано было много работы в том числе и грамотная настройка конфигурации.
Приятно работать. Приятно общаться. Всем рекомендую!