Perl - перенести сайт и обезопасить!

Системное администрированиеЗакрыт3 заявки180 просмотров
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Нужно подобрать хостинг, перенести и опубликовать сайт. Но предварительно его надо защитить, например, опубликовать по протоколу https.

Perl
15 лет назад
floiren
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
2 года назад