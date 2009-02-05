Настроить сайт на получения web money

$5
Системное администрированиеЗавершен3 заявки209 просмотров
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Нужно настроить сайт http://casino-lucky.ru/ на автоматическое пополнение счета через веб мани.

15 лет назад
igrtlk
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
promo-traffic
Андрей 
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
15 лет назад
$5
1 день
Все отлично !!!!
Задача поставлена грамотно и четко приятно сотрудничать с этим человеком.