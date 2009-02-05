Настроить сайт на получения web money

Защитить сайт от ДДОС атак.
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Нужно настроить сайт http://casino-lucky.ru/ на автоматическое пополнение счета через веб мани.
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