VPS, настройка Yazzle CS.

Системное администрированиеЗакрытнет заявок155 просмотров
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1. Требуется купить (посоветовать) нормальный дешевый windows vsd / vps, с возможностью взять ip адреса.

2. Настроить там Яззл.

3. Написать статью со скринами об этом процессе.

15 лет назад
siteprojects
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад