Перенести сайт на новый хост

$10
Системное администрированиеЗакрыт5 заявок168 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть сайт irisko.ru его заблокировали за нагрузку. И дали бекап. Нужно этот бекап установить на новый хост.

Весит бекап 612 метров.

С базами данных

Чем быстрее тем лучше

Нужен человек с быстрым и безлемитным инетом.

И который сможет все перенести и установить.

15 лет назад
rosbiz
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
4 года назад