Перенести сайт на новый хост

Есть сайт irisko.ru его заблокировали за нагрузку. И дали бекап. Нужно этот бекап установить на новый хост.

Весит бекап 612 метров.

С базами данных

Чем быстрее тем лучше

Нужен человек с быстрым и безлемитным инетом.

И который сможет все перенести и установить.