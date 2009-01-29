Блокировать ддос

$50
Системное администрированиеЗакрыт14 заявок386 просмотров
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Откуда ддосят известно, известны сайты атакующего ася и тд. город. нужно как-то блокировать сеть атакующего под ип, серв виртуальный, движок дле (это не важно)

15 лет назад
grabberdle
Влад 
58 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
1 отзыв