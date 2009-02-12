Nginx и сgi приложения

$10
Системное администрированиеЗавершен5 заявок216 просмотров
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Необходимо объяснить как решить проблему с запуском cgi приложений из под nginx, т.к появилась в этом необходимость.

Проблема в том что при запуске http://domain.ru/cgi-bin/cgienv.cgi - появляется пустая страница

При запуске через ssh: links http://domain.ru/cgi-bin/cgienv.cgi - появляется ошибка HTTP 500 external server error

При запуске через ssh: perl cgienv.cgi - выполняется нормально.

Система Red Hot 5l +nginx +eAccelerator

Nginx
15 лет назад
nolesxp
Юрий 
38 летЛатвия
17 лет в сервисе
Был
8 часов назад
Выбранный исполнитель
swood
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
15 лет назад
$10
1 день
Отлично справился с задачей. Рассказал как бороться с проблемой в дальнейшем. Рекомендую!
Все в порядке.