Nginx и сgi приложения

Необходимо объяснить как решить проблему с запуском cgi приложений из под nginx, т.к появилась в этом необходимость.

Проблема в том что при запуске http://domain.ru/cgi-bin/cgienv.cgi - появляется пустая страница

При запуске через ssh: links http://domain.ru/cgi-bin/cgienv.cgi - появляется ошибка HTTP 500 external server error

При запуске через ssh: perl cgienv.cgi - выполняется нормально.

Система Red Hot 5l +nginx +eAccelerator