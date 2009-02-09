Перепаковать VMware Virtual Appliance

Есть сайт irisko.ru его заблокировали за нагрузку. И дали бекап. Нужно этот бекап установить на новый хост. Весит бекап 612 метров. С базами данных Чем быстрее тем лучше Нужен человек с быстрым и безлемитным инетом. И который сможет ...