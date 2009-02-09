Перепаковать VMware Virtual Appliance

Системное администрированиеЗакрыт2 заявки192 просмотра
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Имеется проект Anuko Time Tracker - http://www.anuko.com/content/time_tracker/index.htm

Частью проекта является Anuko Time Tracker VMware Virtual Appliance - http://www.anuko.com/content/time_tracker/virtual_appliance/index.htm

Требуется перепаковать appliance, чтобы она подошла по требованиям "Eval Virtual Appliance" на сайте vmware.com - http://www.vmware.com/appliances/build/list.html#c7556

Другими словами, задача состоит в том, чтобы триальную версию appliance одобрили для публикации на сайте vmware.com в разделе "Eval Appliances".

Если что-то непонятно расписано - спрашивайте.

Если сможете качественно сделать - просьба указать стоимость работы и примерный срок выполнения.

Спасибо!

ВНИМАНИЕ! С задачей быстрее справится кандидат, уже имеющий подобный опыт.

15 лет назад
wrc
Канада
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад