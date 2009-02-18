Заблокировать доступ к сайту некоторым странам

Есть хостинг, на хостинге установлена с-panel - хостинг стандартный.

На нем есть еще с десяток сайтов.

Организовать диференцированый доступ к сайту в зависимости от страны пользователя.

Явно указываем страну, Например: USA, United Kingdom и все пользователи с этих стран могут видеть сайт. Все остальные - не видят

Аналогично предусмотреть вход по явно прописаной IP

Это все так настроить, чтобы другие сайты, которые на хостинге хостятся имели обычный доступ с интернета, кроме указанного сайта.

Пишите цену и сроки.