Заблокировать доступ к сайту некоторым странам

Системное администрированиеЗавершен7 заявок259 просмотров
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Есть хостинг, на хостинге установлена с-panel - хостинг стандартный.

На нем есть еще с десяток сайтов.

Организовать диференцированый доступ к сайту в зависимости от страны пользователя.

Явно указываем страну, Например: USA, United Kingdom и все пользователи с этих стран могут видеть сайт. Все остальные - не видят

Аналогично предусмотреть вход по явно прописаной IP

Это все так настроить, чтобы другие сайты, которые на хостинге хостятся имели обычный доступ с интернета, кроме указанного сайта.

Пишите цену и сроки.

15 лет назад
maccen
Олег 
41 годУкраина
17 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
Выбранный исполнитель
a5tech
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
15 лет назад
$1
1 день
Все нормально. Сделал как надо. Работой доволен. Рекомендую.
Доволен сотрудничеством. Выполнил работу - получил оплату.
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