Администрирование сервера

Требуется скачать и перезалить файл на наш хост. 397.98 Mb Очень срочно.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ситуация следующая:
У меня есть сервер с ОС Линукс, который стоит на коллокейшене. Там лежат мои сайты и сайты клиентов.
Поскольку у меня возникла ситуация с полным отсутствием в моей команде на данный момент человека, специализирующегося на серверах и технике, я ищу варианты решения проблемы.
1. Либо я найду с помощью этого сервиса администратора сервера.
2. Либо я его готова буду продать или сдать в аренду с правом выкупа.
3. Либо найду для него какое-то еще применение и таки найду администратора.
Если у кого-то будут какие-либо конструктивные или интересные предложения, готова выслушать.
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