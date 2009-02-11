Администрирование сервера

Ситуация следующая:

У меня есть сервер с ОС Линукс, который стоит на коллокейшене. Там лежат мои сайты и сайты клиентов.

Поскольку у меня возникла ситуация с полным отсутствием в моей команде на данный момент человека, специализирующегося на серверах и технике, я ищу варианты решения проблемы.

1. Либо я найду с помощью этого сервиса администратора сервера.

2. Либо я его готова буду продать или сдать в аренду с правом выкупа.

3. Либо найду для него какое-то еще применение и таки найду администратора.

Если у кого-то будут какие-либо конструктивные или интересные предложения, готова выслушать.