Модернизировать сеть

Требуется обновить/перекроить сеть организации, около 150 рабочих мест, находится на двух этажах + 3 удалённых офиса (один из них в другом городе), 2 канала связи в центральный офис и по одному в удалённые

В данный момент используется неуправляемое оборудование или оборудование 2го уровня, удалённый доступ реализуется PPTP каждой клиентской машины к центральному офису, что не есть хорошо. В качестве маршрутизатора используется MS ISA. 2 канала интернет используются только по очереди (есть договорённость с аплинками на возможность испольования BGP. Выделение подсети и AS для этого - не ваша забота).

Внедрён AD (1 домен, 1 сайт).

Почта - Exchange, ничего кроме самой почты(например, шареные папки и т.п.) не используется.

Производительность всего этого добра не устраивает. Надёжность и безопасность тоже.

Нужно проработать структуру сети, план перехода, состав оборудования и т.д.

Желательно (но не обязательно - можно организовать удалёнку через IP KVM) присутствие в мск.

Бюджет как на железо, так и на работу, нормальный и может корректироваться в зависимости от вашей убедительности.

Готов выслушать предложения по плану действий и будущей структуре. Детализировать не надо - я не собираюсь тырять ваши идеи, мне важно понять, кто и что в этом деле сечёт. Если потребуется уточнение - я задам вопросы.

Я сам CCNA, но времени заниматься проектом нет. Передаю в хорошие руки за нормальные деньги (само собой, мой % :).Проект буду вести я (равно, как и отвечать перед заказчиком), но реализовывать вы. Поэтому прежде чем я вас к этому допущу - проверю "от и до".

Пишите в личку. С теми, кто пройдёт "первый тур" в виде приблизительного плана действий, встретимся лично/созвонимся по Skype (если в другом городе)