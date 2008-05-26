Надо изменить принцип скачивания для сайта Klipz ru. Я в этом не особо разбираюсь, но примерно объясню что есть и что надо: есть: создаться псевдо ссылка "забивая" оперативную память, нет докачки. Админ который мне ...
Настроить VPS на Linux
Собираюсь приобрести VPS на Debian Etch 4.0.
Нужен линуксовод, который проделает необходимые базоые настройки , а также установит пару готовых программ от сторонних разрботчиков. Основное: на данном VPS планируется поднять надежный VPN Server - скорее всего это будет pptpd, надо обсудить (но в любом случае не OpenVPN, который сам по себе хорош, но не поддерживается недорогими "железными" роутерами - в нашем случае, инициаторами VPN сессий). К VPN Server нужен простой и удобный web-интерфейс администратора (создание клиентских эккаунтов, удаление, ограничение по трафику, статус и т.д.)
Хотя в дальнейшем планирую рулить VPSом самостоятельно (через Plesk 4.3), возможно продолжение сотрудничества на предмет установки обновлений, паков и т.д., а также общего мониторинга системы.
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