Настроить VPS на Linux

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Закрыт10 заявок277 просмотров

Собираюсь приобрести VPS на Debian Etch 4.0.

Нужен линуксовод, который проделает необходимые базоые настройки , а также установит пару готовых программ от сторонних разрботчиков. Основное: на данном VPS планируется поднять надежный VPN Server - скорее всего это будет pptpd, надо обсудить (но в любом случае не OpenVPN, который сам по себе хорош, но не поддерживается недорогими "железными" роутерами - в нашем случае, инициаторами VPN сессий). К VPN Server нужен простой и удобный web-интерфейс администратора (создание клиентских эккаунтов, удаление, ограничение по трафику, статус и т.д.)

Хотя в дальнейшем планирую рулить VPSом самостоятельно (через Plesk 4.3), возможно продолжение сотрудничества на предмет установки обновлений, паков и т.д., а также общего мониторинга системы.

DebianLinux
17 лет назад
rps
125 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

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