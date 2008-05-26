Работа для программиста + админа в одном лице

  1. Биржа фриланса
  2. Настройка сервера/ПО
Закрыт3 заявки254 просмотра

Надо изменить принцип скачивания для сайта Klipz ru. Я в этом не особо разбираюсь, но примерно объясню что есть и что надо:

есть: создаться псевдо ссылка "забивая" оперативную память, нет докачки. Админ который мне объяснял это , сделал так чтоб я смотрел скока качается - http://mo-hax.ru/server1.php, как только одновременный псевдо ссылки достигают 300 сервак виснет.

надо : как мне объяснял то же админ - надо сделать так что небыло псевдо ссылок а были "ярлычки" , и чего то он там хотел вместо апатча , нгинс повесить.

Вот но есть одна особенность. В данное время есть два вида скачек - обычная и Vip - за денюжку. Надо бы чтоб так и осталось. Так как админ который опять же мне это всё объяснял мог сделать только одну часть задуманного - админскую. То нужен челове который умеет и в коде поковыряться и админ не плохой.

В общем нужно:

- разгрузить сервак

- что б отсалось и обычное и вип скачивание

- чтоб по обычной и по вип ссылки я мог включать или выключать докачку

жду предложений по цене и срокам

PHP
17 лет назад
MO-HAX
Юрий 
125 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
9 отзывов(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Нужна помощь

    На сервере есть сайт , второй сайт почему то не хочет устанавливаться, все вроде бы очень просто , но ... Требуется посомтреть в чем проблема указывайте свои контакты ...

    Настройка сервера/ПО12 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Настроить VPS

    Нужно настроить VPS - чтобы работало как часики. Сейчас проблема такая, настраиваем, работает 7-8 часов и ложится опять (сайт недоступен). Опыт обязательный. Проект срочный, сайт не функционирует как нужно, ...

    Настройка сервера/ПО1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Для специалистов по TinyMCE

    Требуются некоторые модификации редактора 1. Можно ли сделать автоочистку текста вставляемого из Word без всяких диалоговых окон? Т.е. мы вставляем текст из Word нажимая просто на кнопку вставка (или Ctrl + V), не открывается ...

    Настройка сервера/ПОнет заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Настройка Invision Power Board(U) v1.2

    $10

    Необходима четкая инструкция, как из админки IPB сделать так, чтобы на форуме удалились ВСЕ топики и сообщения с такого-то по такое-то число (дд.мм.гг) Оплата - $10

    Настройка сервера/ПО1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Необходимо настроить vbulletin

    $100

    Приветствую. Необходимо на 3х разных доменах настроить 3 идентичных сетапа, включающих в себя сам форум, photopost галерею к нему, возможность ведения блогов. Все очень срочно. Стучите 819-764 Влад.

    Настройка сервера/ПО1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Перенести сайт на VPS (и настроить)

    Перенести сайт на VPS (и настроить: сайт под ддосом, настроить ограничения по IP адресам, чтобы сайт работал только для России, Украины и Израиля - остальные IP фаерволом блокировать - временно).

    Настройка сервера/ПО1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Перенести MySQL базы из /var на /usr

    Проблема следующая: под /var выделено всего 5 ГБ, базам не хватает места, отсюда нестабильность в работе сервера, падения mysqld, поломка таблиц. ОС FreeBSD 6.2. Какое оптимальное и наиболее безболезненное решение проблемы? Перенос баз на другой ...

    MySQL
    Настройка сервера/ПО1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Администрирование IP PBX Asterisk SIP (удаленно)

    $1000

    Первоначальное программирование и дальнейшее тех. обслуживание IP PBX Asterisk. Опыт работы от 3-х лет. Самостоятельно реализованные проекты. Необходимо построить распределенную абонентскую телефон.сеть через публичный интернет. Центральный коммутатор (сервер IP PBX ...

    Asterisk
    Настройка сервера/ПО2 заявки
    Закрыт
    17 лет назад