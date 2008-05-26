Работа для программиста + админа в одном лице

Надо изменить принцип скачивания для сайта Klipz ru. Я в этом не особо разбираюсь, но примерно объясню что есть и что надо:

есть: создаться псевдо ссылка "забивая" оперативную память, нет докачки. Админ который мне объяснял это , сделал так чтоб я смотрел скока качается - http://mo-hax.ru/server1.php, как только одновременный псевдо ссылки достигают 300 сервак виснет.

надо : как мне объяснял то же админ - надо сделать так что небыло псевдо ссылок а были "ярлычки" , и чего то он там хотел вместо апатча , нгинс повесить.

Вот но есть одна особенность. В данное время есть два вида скачек - обычная и Vip - за денюжку. Надо бы чтоб так и осталось. Так как админ который опять же мне это всё объяснял мог сделать только одну часть задуманного - админскую. То нужен челове который умеет и в коде поковыряться и админ не плохой.

В общем нужно:

- разгрузить сервак

- что б отсалось и обычное и вип скачивание

- чтоб по обычной и по вип ссылки я мог включать или выключать докачку

жду предложений по цене и срокам