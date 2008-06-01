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Оптимизация MySQL-сервера
Сервер: AMDX2-4800+/2Gb/2*250Gb/LAN100
ОС: FreeBSD
Версия mySQL сервера: 5.0.45-log
Сервер активно используется, как для интернет-проектов, так и для решения личных задач. Ежедневно через mysql-сервер проходят десятки, а порой и сотни мегабайт данных. Общий размер баз данных около 10 Гб.
Использую phpMyAdmin для работы с сервером. Во вкладке "Состояние" красным выделены следующие переменные:
- Slow_queries
- Innodb_buffer_pool_reads
- Handler_read_rnd
- Handler_read_rnd_next
- Created_tmp_disk_tables
- Opened_tables
- Table_locks_waited
Итак, конкретные задачи, в решении которых мне нужна помощь на данный момент:
- Оптимизировать mysql-сервер для работы с очень(!) большими таблицами, некоторые из которых содержат десятки миллионов записей, и при попытке запроса к таким таблицам запросы просто не отрабатываются целиком и прерываются;
- оптимизировать сервер под работу с много-потоковым софтом. Недавно сервер начал тормозить при работе софта всего на 40-50 потоках. Раньше такого не замечалось. С чем это связано не знаю. Размер таблицы 500`000 записей, 60 Мб.
Очень важный момент: задача не предполагает вашей прямой работе на сервере. Всю оптимизацию буду производить непосредственно я. В юниксе я разбираюсь на уровне продвинутого пользователя. Вашей задачей будет являться доходчиво объяснить мне откуда такие проблемы возникают, как их устранить и как их не допустить впредь. Поэтому если у вас нет умения внятно и доходчиво излагать свои мысли, то проходите мимо.
Прошу не только указывать цену, но и не забывать описывать свой опыт и оставлять контакты.
Способ оплаты - любой. Предоплата зависит от вашего рейтинга и отзывов на этом проекте.
Мои контакты:
icq 925725
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