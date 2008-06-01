Оптимизация MySQL-сервера

  1. Биржа фриланса
  2. Настройка сервера/ПО
Закрыт2 заявки153 просмотра

Сервер: AMDX2-4800+/2Gb/2*250Gb/LAN100

ОС: FreeBSD

Версия mySQL сервера: 5.0.45-log

Сервер активно используется, как для интернет-проектов, так и для решения личных задач. Ежедневно через mysql-сервер проходят десятки, а порой и сотни мегабайт данных. Общий размер баз данных около 10 Гб.

Использую phpMyAdmin для работы с сервером. Во вкладке "Состояние" красным выделены следующие переменные:

- Slow_queries

- Innodb_buffer_pool_reads

- Handler_read_rnd

- Handler_read_rnd_next

- Created_tmp_disk_tables

- Opened_tables

- Table_locks_waited

Итак, конкретные задачи, в решении которых мне нужна помощь на данный момент:

- Оптимизировать mysql-сервер для работы с очень(!) большими таблицами, некоторые из которых содержат десятки миллионов записей, и при попытке запроса к таким таблицам запросы просто не отрабатываются целиком и прерываются;

- оптимизировать сервер под работу с много-потоковым софтом. Недавно сервер начал тормозить при работе софта всего на 40-50 потоках. Раньше такого не замечалось. С чем это связано не знаю. Размер таблицы 500`000 записей, 60 Мб.

Очень важный момент: задача не предполагает вашей прямой работе на сервере. Всю оптимизацию буду производить непосредственно я. В юниксе я разбираюсь на уровне продвинутого пользователя. Вашей задачей будет являться доходчиво объяснить мне откуда такие проблемы возникают, как их устранить и как их не допустить впредь. Поэтому если у вас нет умения внятно и доходчиво излагать свои мысли, то проходите мимо.

Прошу не только указывать цену, но и не забывать описывать свой опыт и оставлять контакты.

Способ оплаты - любой. Предоплата зависит от вашего рейтинга и отзывов на этом проекте.

Мои контакты:

icq 925725

MySQL
17 лет назад
ilyakapu
Илья 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

qwartyr
Артур 
41 год
19 лет в сервисе
Была
12 лет назад
17 лет назад
$50

Заявки фрилансеров

qwartyr
Артур 
41 год
19 лет в сервисе
Была
12 лет назад
17 лет назад

  • Похожие заказы

  • Установка и настройка Яндекс.Сервер

    $50

    Нужен человек который сможет установить и настроить Яндекс.Сервер (http://company.yandex.ru/technology/products/yandex-server.xml) на любой платформе, желательно unix, в идеале FreeBSD 7.0, для дальнейшей интеграции в сайт. Контакты: Василиади Андрей icq: 364807204 mail: ...

    Настройка сервера/ПО4 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Настроить VPS на Linux

    Собираюсь приобрести VPS на Debian Etch 4.0. Нужен линуксовод, который проделает необходимые базоые настройки , а также установит пару готовых программ от сторонних разрботчиков. Основное: на данном VPS планируется поднять надежный VPN Server - ...

    DebianLinux
    Настройка сервера/ПО10 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Работа для программиста + админа в одном лице

    Надо изменить принцип скачивания для сайта Klipz ru. Я в этом не особо разбираюсь, но примерно объясню что есть и что надо: есть: создаться псевдо ссылка "забивая" оперативную память, нет докачки. Админ который мне ...

    PHP
    Настройка сервера/ПО3 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Нужна помощь

    На сервере есть сайт , второй сайт почему то не хочет устанавливаться, все вроде бы очень просто , но ... Требуется посомтреть в чем проблема указывайте свои контакты ...

    Настройка сервера/ПО12 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Настроить VPS

    Нужно настроить VPS - чтобы работало как часики. Сейчас проблема такая, настраиваем, работает 7-8 часов и ложится опять (сайт недоступен). Опыт обязательный. Проект срочный, сайт не функционирует как нужно, ...

    Настройка сервера/ПО1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад