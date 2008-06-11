Размещение сайта

Есть такая проблема (для меня, но уверен не для вас). В программе MS Publisher создал сайт-визитку. Просьтенький, но такой и нужен пока. Есть хостинг и доменное имя. Проблема заключается в том, что не могу разместить сайт в нете, поскольку не являюсь специалистом в данной области.

Что нужно? Нужен человек, который сможет разместить файлы на сервер или даст мне подробное описание как это сделать. Возможно дальнейшее взаимодействие между нами.