Размещение сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Настройка сервера/ПО
Завершен11 заявок192 просмотра

Есть такая проблема (для меня, но уверен не для вас). В программе MS Publisher создал сайт-визитку. Просьтенький, но такой и нужен пока. Есть хостинг и доменное имя. Проблема заключается в том, что не могу разместить сайт в нете, поскольку не являюсь специалистом в данной области.

Что нужно? Нужен человек, который сможет разместить файлы на сервер или даст мне подробное описание как это сделать. Возможно дальнейшее взаимодействие между нами.

17 лет назад
serna
35 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

MW_Studio
36 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
17 лет назад
$150
1 день
Огромное спасибо! Работа сделана быстро и качественно, помог в решении поставленной задачи, сделал все, что требовалось, и оперативно внес возникшие необходимые изменения. Виден профессионализм, умение и желание работать с клиентами. Очень рекомендую.
Отличная постановка задачи и своевременная оплата.

Заявки фрилансеров

MW_Studio
36 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
17 лет назад