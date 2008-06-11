Есть готовый выделенный сервер! Необходимо установить ВЕБ Софт (апаче, мускул, почту, фтп и т.п)
Размещение сайта
Есть такая проблема (для меня, но уверен не для вас). В программе MS Publisher создал сайт-визитку. Просьтенький, но такой и нужен пока. Есть хостинг и доменное имя. Проблема заключается в том, что не могу разместить сайт в нете, поскольку не являюсь специалистом в данной области.
Что нужно? Нужен человек, который сможет разместить файлы на сервер или даст мне подробное описание как это сделать. Возможно дальнейшее взаимодействие между нами.
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