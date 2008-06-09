Настройка WEB сервера с нуля

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Настройка сервера/ПО
Завершен1 заявка139 просмотров

Есть готовый выделенный сервер! Необходимо установить ВЕБ Софт (апаче, мускул, почту, фтп и т.п)

17 лет назад
DT_2006
Тарас 
42 года
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

fatik
Артем 
43 года
20 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 отзывов
17 лет назад
$100
1 день
Сделал быстро и качественно! Готов сотрудничать!

Заявки фрилансеров

fatik
Артем 
43 года
20 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 отзывов
17 лет назад