Имеется система PHP+Flash Стоит на IIS6.0 Необходимо настроить связку! Крутится все на IIS6.0 + RED5 ICQ 77054444 Кидал посьба не беспокоить!
Настройка WEB сервера с нуля
Есть готовый выделенный сервер! Необходимо установить ВЕБ Софт (апаче, мускул, почту, фтп и т.п)
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