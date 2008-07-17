Настройка IIS и скрипта CMS

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Настройка сервера/ПО
Завершен1 заявка167 просмотров

Имеется система PHP+Flash Стоит на IIS6.0

Необходимо настроить связку!

Крутится все на IIS6.0 + RED5

ICQ 77054444

Кидал посьба не беспокоить!

PHP
17 лет назад
Fantang
Гость 
38 лет
19 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

dBoroda
43 года
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
17 лет назад
$10
Мучались вместе с скриптами, но все же Проделанная работа удолетворила)

Заявки фрилансеров

dBoroda
43 года
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
17 лет назад

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