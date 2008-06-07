Создание статистики звонков SIP/телефонии.

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Настройка сервера/ПО
Закрыт5 заявок166 просмотров

Всем доброе время суток!

Нашему серверу на базе Астериска, необходимо настроить статистику звонков местных sip/абонентов.

Возможность прослеживать исходящие вызовы так и входящие по времени разговора и направлений.

Учет общей статистики по всем абонентам и по каждому.

Графики.

А так же рассмотрим Ваше предложение по выводимой информации в окне статистики.

Asterisk
17 лет назад
denomega
Денис 
42 года
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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Нет заявок фрилансеров