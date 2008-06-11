Простая установка движка на хостинг

  1. Биржа фриланса
  2. Настройка сервера/ПО
Завершен5 заявок205 просмотров

Установка движка на хостинге www.ayola.net , на хостинге уже зарегистрировано, могу дать пароль и логин! Работы не более 15 минут я думаю! Сколько хотите? пишите icq 451076270

17 лет назад
ShomaPHP
Php 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
5 отзывов

Выбранный исполнитель

SergeyBoiko
Сергей 
45 лет
20 лет в сервисе
Был
8 лет назад
17 лет назад
Очень приятно работать с Сергеем Бойко, старательный в своем деле, по 100 бальной шкале, на все 100! Спасибо Сергею)))))

Заявки фрилансеров

SergeyBoiko
Сергей 
45 лет
20 лет в сервисе
Был
8 лет назад
17 лет назад