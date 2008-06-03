Аудит производительности сервера 1С:7.7 (MS SQL)

  1. Биржа фриланса
  2. Настройка сервера/ПО
Закрыт5 заявок193 просмотра

Требуется провести аудит и набор рекомендаций по повышению производительности сервера 1С:7.7, работающего на MS SQL, конфигурация ПУБ.

Проблема - после создания новой БД от начала года(в той же конфигурации), производительность сильно упала:

Старая БД: размер Data 9Gb Log 0.5Gb, Выпуск проводится 2-3мин, Закрытие месяца - 0.5 часа, Восстановление последовательности за 5 дней - 3 часа.

Новая БД: размер Data 2Gb Log 1Gb, Выпуск проводится 6-8мин, Закрытие месяца - 3 часа, Восстановление последовательности за 5 дней - 8 часов.

Новая БД создавалась именно для повышения производительности.

БД стоят на одном сервере, настройки БД одинаковые: Recovery model - Simple, Settings: Auto update statistics - +, Torn page detection - +, Compability: level 80.

Помощь требуется опытного администратора БД/девелопера 1С. Аудит провести удобнее всего по RDP-подключению.

SQL
17 лет назад
plogx
Роман 
50 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров