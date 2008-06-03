Требуется найти причину утечки трафика

Есть сервер на котором сейчас по логам апача передается 35ГБ в день. По статистики провайдера 49 ГБ.

Необходимо определить какой сервис потребляет трафик.

Лучшее решение это какой то стандартный пакет с помошью которого получится выявить тот скрипт или сервис что беспольезно пожирает трафик и остановить его.