Консультация по Linux (Ubuntu)

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Настройка сервера/ПО
Закрыт5 заявок233 просмотра

Срочно требуется платная консультация по Linux (Ubuntu).

Тема - что сделать, чтобы заработал инет в локалке, после перезагрузки Сервера. Что посмотреть, что проверить.

LinuxUbuntu
17 лет назад
megatop
Иван 
45 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров