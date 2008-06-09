Срочно нужна помощь в восстановлении работы сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Настройка сервера/ПО
Закрыт8 заявок282 просмотра

Тема такая. Хостинг выложил на сервак предыдущую версию сайта. Т.к. нынешнюю по неосторожности сломали код. А запустить предыдущую версию выложенную хостингом не могу сам. те, кто это могут - отдыхают. Если кто может помочь, помогите сделать. Предложение серьезное. Оплата через many или Яндекс. Я в Москве. Возможна дальнейшая работа по поддержке и реддизайну сайта. Сайт www.allo495.ru Желательно, если вы из Москвы.

17 лет назад
allo495
Сайта 
70 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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Нет заявок фрилансеров