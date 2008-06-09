Г Киев Срочно Пишите в аську или на мыло
Срочно нужна помощь в восстановлении работы сайта
Тема такая. Хостинг выложил на сервак предыдущую версию сайта. Т.к. нынешнюю по неосторожности сломали код. А запустить предыдущую версию выложенную хостингом не могу сам. те, кто это могут - отдыхают. Если кто может помочь, помогите сделать. Предложение серьезное. Оплата через many или Яндекс. Я в Москве. Возможна дальнейшая работа по поддержке и реддизайну сайта. Сайт www.allo495.ru Желательно, если вы из Москвы.
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