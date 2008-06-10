Г Киев Срочно Пишите в аську или на мыло
Настроить XAMPP for Windows Version 1.6.6a сервер.
Нужна помощь в настройке XAMPP сервера, сам не могу до конца разобраться!
Отблагодарю!!! Пишите мне в аську, 374524666 (Jones).
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