Настроить XAMPP for Windows Version 1.6.6a сервер.

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Настройка сервера/ПО
Закрыт4 заявки150 просмотров

Нужна помощь в настройке XAMPP сервера, сам не могу до конца разобраться!

Отблагодарю!!! Пишите мне в аську, 374524666 (Jones).

17 лет назад
Zadir
Павел 
48 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
5 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров